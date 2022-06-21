Курс доллара обвалился на 1,46 рубля, евро теряет 1,34 рубля

Центральный Банк России с 22 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 54,7081 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 146,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 57,4566 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 134,37 копейки.