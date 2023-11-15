Курс доллара обвалился на 1,80 рубля, евро снизилось на 64 копейки

Центральный Банк России с 16 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,4565 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 180,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,1334 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,47 копейки.