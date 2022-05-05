Курс доллара обвалился почти на 3,18 рубля, евро теряет почти 2,72 рубля

Центральный банк России с 6 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 66,2378 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 317,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,0662 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 271,53 копейки.