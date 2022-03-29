Курс доллара обвалился почти на 7,43 рубля, евро теряет 6,66 рубля

Центральный банк России с 30 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 86,2843 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 742,82 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 96,0085 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 666,29 копейки.