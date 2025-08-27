Курс доллара опустился на 8 копеек, евро теряет почти 3 копейки

Центральный Банк России с 28 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2009 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,65 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,4421 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3428 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,56 копейки.