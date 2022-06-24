Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки

Центральный Банк России с 25 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 53,3234 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,9640 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,46 копейки.