Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 17:00
Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки
Центральный Банк России с 25 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 53,3234 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,44 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 55,9640 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,46 копейки.
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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