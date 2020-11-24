Курс доллара по отношению к десяти мировым валютам упал до минимума с 2018 года

Мировые цены на нефть во вторник утром уверенно растут, закрепляясь у максимумов с марта, на прогрессе в разработках вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98% — до 43,48 доллара за баррель.

Курс американской национальной валюты по отношению к десяти мировым валютам упал до минимума с 2018 года. Как пишет агентство «Bloomberg», причина для падения доллара — появление эффективной вакцины от коронавируса.

Пандемия COVID-19 с момента её начала оказала серьёзное давление на мировую экономику и, в том числе, на спрос на топливо. В этом свете все появляющиеся новости об успешных испытаниях вакцин различными компаниями вселяют оптимизм инвесторам, даря надежду на скорую отмену карантинных мер и восстановление спроса. «Прогресс в разработке и распространении вакцин снижает риски на пути к нормальной жизни нефтяных рынков», — сказал агентству «Рейтер» старший рыночный стратег «Axi» Стивен Иннес.

Снижение неопределенности вокруг выборов президента США также поддержало настроения рынков. Ранее управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью газете «Коммерсант» дал комментарий относительно планов развития компании, а также перспектив рынка нефти. По его словам, при жёстком климатическом регулировании Россия и ОПЕК станут основными поставщиками, и рынок будет нуждаться в координации между ними. «Сейчас практически 15 миллионов баррелей в сутки искусственно выведены с рынка, и, если не будет межправительственного регулирования, они вернутся, и случится шок, аналогичный тому, когда из-за временного развала ОПЕК+ Саудовская Аравия начала демпинговать (в марте) и цены рухнули до отрицательных значений», — сказал вице-президент «Лукойла».

В радикальном климатическом сценарии выпадает значительная часть проектов глубоководной и трудноизвлекаемой нефти, а доля традиционных поставщиков — ОПЕК и России — может вырасти до 60% от общего производства. У России останется её место глобального поставщика, поскольку, обладая конкурентоспособными запасами нефти и газа, она продолжит поставлять их на рынок, но при этом активно используя технологии улавливания, утилизации и хранения углерода. Спрос при этом будет обеспечен за счёт развивающихся стран и тех отраслей, которые не могут себе позволить экологические новшества.

Что касается стоимости энергоресурса, «Лукойл» в худшем сценарии ждёт цену на нефть по 40 долларов за баррель, однако считает цену в 50 долларов объективно обоснованной.

Также Федун в сообщил, что «Лукойл» отказывается от строительства больших нефтегазохимических комплексов. «Мы будем реализовывать только те проекты, которые гарантированно окупятся до 2035 года. От планов по строительству гигантских нефтегазохимических комплексов мы отказываемся, потому что ситуация на рынке меняется и появляются технологии, которые позволяют сделать практически бесконечной вторичную переработку пластиков. За счёт этого с рынка в будущем уйдёт спрос на 3-5 млн баррелей в сутки», - считает вице-президент компании.

Он отметил, что в настоящее время все компании сократили бурение, а восполнять ресурсы надо так, чтобы это было рентабельно и не было в убыток государству. Поэтому необходим длительный и правильный диалог с правительством, а один из важнейших вопросов, которые нужно обсуждать, — адаптация к климатическим изменениям и создание эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса с тем, чтобы он при любых сценариях «продолжал кормить Россию», считает Федун.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,8253 рубля. По отношению к последней сделке 23 нобря доллар подешевел почти на 35 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 6,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 32,20 копейки и составил 89,8780 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 5,67 копейки.