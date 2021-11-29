Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно растут в пределах 4,5%, пытаясь восстановиться после потерь в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Цена на январские фьючерсы WTI росла на 4,49% — до 71,2 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, в пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон» из Южной Африки. Нефть Brent упала ниже 73 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов за баррель, обновив минимумы с 13 сентября и 21 сентября соответственно. В понедельник утром на рынке наблюдается коррекционный рост.

При этом, по данным СМИ, альянс ОПЕК+ отложил свои встречи на несколько дней, чтобы оценить влияние нового штамма на рынок после резкого падения цен на нефть 26 ноября.

Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Курс доллара по отношению к евро в понедельник восстанавливается после пятничных потерь, свидетельствуют данные торгов. Доллар США дешевеет по отношению к японской иене и повышается в паре с евро. В центре внимания трейдеров находится ситуация с обнаружением нового варианта коронавируса. Участники рынка воздерживаются от риска в связи с неопределенностью в отношении его последствий для мировой экономики.