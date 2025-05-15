Курс доллара почти на 9 копеек, евро теряет 28 копеек

Центральный Банк России с 16 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1143 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,15 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,3134 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1011 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,10 копейки.