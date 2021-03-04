Курс доллара поднимается даже на фоне роста цен на нефть

Цены на нефть в четверг утром уверенно растут в ожидании итогов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. В центре внимания инвесторов заседания ОПЕК+ 3 и 4 марта. Участники торгов ждут решений альянса по добыче на апрель в свете улучшения ситуации с коронавирусом и восстановления спроса на топливо.

Вчера прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который на основе анализа рынка нефти традиционно выносит рекомендации всему альянсу о предпочтительных параметрах сделки. Однако официальной рекомендации не последовало.

«Результаты сегодняшней встречи ОПЕК+, безусловно, являются ключевыми для рыночного направления», — прокомментировал агентству «Блумберг» глава отдела по сырьевой стратегии «ING» Уоррен Петтерсон.

Дополнительным поводом для роста котировок стало снижение запасов бензина в США. Согласно отчёту Минэнерго США, запасы бензина в стране за неделю снизились на 13,6 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на внешние новости. Йеменские повстанцы заявили, что нанесли ракетный удар по объекту саудовской нефтегазовой госкомпании «Saudi Aramco» в городе Джидда в Саудовской Аравии. Это может нанести ущерб поставкам нефти.

Курс доллара поднимается в четверг утром в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, а также статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

Позднее в четверг инвесторы ожидают выступления Пауэлла, надеясь услышать подсказки по экономическим прогнозам регулятора в свете ситуации с коронавирусом. Также сегодня вечером Минтруда США опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 27 февраля. Аналитики ожидают недельный рост на 20 тысяч, до 750 тысяч заявок.

Оказывает поддержку американской валюте и возобновившийся рост доходности гособлигаций США. На прошлой неделе показатель достиг годового максимума в 1,6%, позднее опустился примерно до 1,4%. В четверг доходность десятилетних казначейских облигаций поднимается почти до 1,48%.

Определенное влияние на доллар оказывает опубликованная 3 марта вечером «Бежевая книга» — сводка комментариев ФРС. Согласно документу, в большинстве округов с января по середину февраля наблюдался умеренный рост экономической активности. При этом большинство предприятий в целом оптимистично настроены относительно следующих 6-12 месяцев, говорится в сводке.