Курс доллара подпрыгнул на 1,15 рубля, евро вырос на 15 копеек

Центральный Банк России с 29 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4272 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 101,6797 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 115,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,1028 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,06 копейки.