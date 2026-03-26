Курс доллара подпрыгнул на 1,41 рубля, евро прибавил 1,19 рубля

Центральный Банк России с 27 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9001 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,54 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,1314 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 141,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,0038 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 119,41 копейки.