Курс доллара подпрыгнул почти на 1,6 рубля, евро подскочил почти на 1,5 рубля

Центральный банк России с 22 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,2562 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 159,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,6160 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 151,41 копейки.