Курс доллара подпрыгнул почти на 1,61 рубля, евро укрепился на 1,55 рубля

Центральный Банк России с 23 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 72,1306 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 160,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,6446 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 155,32 копейки.