Курс доллара подпрыгнул почти на 1,96 рубля, евро прибавил 1,50 рубля

Центральный Банк России с 13 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8576 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,35 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,9475 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 195,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,6852 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 150,08 копейки.