Мурманская область. Арктика (16+)12.08.24 17:05
Курс доллара подпрыгнул почти на 1,96 рубля, евро прибавил 1,50 рубля
Центральный Банк России с 13 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8576 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,35 копейки.
Официальный курс доллара в размере 89,9475 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 195,55 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 96,6852 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 150,08 копейки.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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