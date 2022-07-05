Курс доллара подпрыгнул почти на 3,43 рубля, евро поднялось почти на 2,98 рубля

Центральный Банк России с 6 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,5118 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 342,60 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 60,1618 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 297,82 рубля.