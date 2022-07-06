Курс доллара подпрыгнул почти на 4,4 рубля, евро - на 4,16 рубля

Центральный Банк России с 7 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,9110 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 439,92 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 64,3260 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 416,42 рубля.