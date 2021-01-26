Курс доллара подрос на 77 копеек, евро – на 52 копейки

Центральный банк России с 27 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,6354 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 77,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6701 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он вырос на 52,43 копейки.