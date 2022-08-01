Курс доллара подрос почти на 74 копейки, евро укрепляется почти на 68 копеек

Центральный Банк России со 2 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,05606 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 74,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,2428 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,73 копейки.