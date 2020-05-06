Курс доллара подскочил на 1, 2 рубля, евро вырос на 94 копейки

Центральный банк России с 7 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,9719 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 124,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0598 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 94,09 копейки.