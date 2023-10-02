Курс доллара подскочил на 1,06 рубля, евро укрепилось на 70 копеек

Центральный Банк России с 3 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 98,4785 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 106,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,8680 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 70,49 копейки.