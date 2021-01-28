Курс доллара подскочил на 1,1 рубля, евро – на 91 копейку

Центральный банк России с 29 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,1854 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 114,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,1310 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,24 копейки.