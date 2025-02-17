Курс доллара подскочил на 1,12 рубля, евро вырос почти на 92 копейки

Центральный Банк России с 18 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,4935 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,67 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,4347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 112,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,8048 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,72 копейки.