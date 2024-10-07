Курс доллара подскочил на 1,19 рубля, евро укрепилось на 56 копеек

Центральный Банк России с 8 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5537 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,0649 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 119,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,3069 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 56,45 копейки.