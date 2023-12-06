Курс доллара подскочил на 1,2 рубля, евро прибавил 1 рубль

Центральный Банк России с 7 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,7826 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 120,03 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 100,1353 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 100,13 копейки.