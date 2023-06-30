Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 16:45
Курс доллара подскочил на 1,35 рубля, евро подрос на 91 копейку
Центральный Банк России с 1 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,3844 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 135,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 96,0195 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,43 копейки.
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Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah-bolshimi-ili-malenki
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