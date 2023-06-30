Курс доллара подскочил на 1,35 рубля, евро подрос на 91 копейку

Центральный Банк России с 1 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,3844 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 135,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,0195 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,43 копейки.