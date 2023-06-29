Курс доллара подскочил на 1,41 рубля, евро подрос на 1,24 рубля

Центральный Банк России с 30 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 87,0341 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 141,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,1052 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 124,08 копейки.