Курс доллара подскочил на 1,44 рубля, евро – на 1,28 рубля

Центральный банк России с 15 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 81,2880 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 144,09 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 88,0024 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 128,05 копейки.