Курс доллара подскочил на 1,6 рубля, евро – почти на 1,4 рубля

Центральный банк России с 4 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,4680 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 160,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1353 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 139,84 копейки.