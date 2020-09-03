Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 13:15
Курс доллара подскочил на 1,6 рубля, евро – почти на 1,4 рубля
Центральный банк России с 4 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,4680 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 160,92 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,1353 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 139,84 копейки.
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