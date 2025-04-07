Курс доллара подскочил на 1,91 рубля, евро прибавляет почти 1,79 рубля

Центральный Банк России с 8 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7286 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,42 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,1891 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 191,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,7742 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 178,87 копейки.