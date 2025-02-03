Курс доллара подскочил на 2,13 рубля, евро укрепилось на 36 копеек

Центральный Банк России с 4 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4095 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,57 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,9433 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 213,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,4910 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 36,09 копейки.