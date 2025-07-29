Курс доллара подскочил на 2,64 рубля, евро прибавил 1,79 рубля

Центральный Банк России с 30 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4270 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,61 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,2197 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 264,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,9976 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 179,16 копейки.