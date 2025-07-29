Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 17:51
Курс доллара подскочил на 2,64 рубля, евро прибавил 1,79 рубля
Центральный Банк России с 30 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4270 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,61 копейки.
Официальный курс доллара в размере 82,2197 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 264,15 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,9976 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 179,16 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Скоро в эфире21:05«Удины Азербайджана. Как выглядит настоящий удинский дом». Документальный фильм (12+)21:20«Алхимик». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:20«Алхимик». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в июне росли умеренно-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 2,64 рубля, евро прибавил 1,79 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1072 сообщения от жителей в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений