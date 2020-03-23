Курс доллара подскочил на 2,8 рубля, евро вырос на 2,5 рубля

Центральный банк России с 24 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 80,8815 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 283,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,7050 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 254,98 копейки.