Курс доллара подскочил на 2,83 рубля, евро – на 2,71 рубля

Центральный Банк России с 15 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 101,0399 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 283,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 110,6847 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 271,24 копейки.