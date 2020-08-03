Курс доллара подскочил на 73 копейки, евро снизился на 6 копеек

Центральный банк России с 4 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,1586 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 73,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,2253 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,36 копейки.