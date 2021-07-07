Курс доллара подскочил на 79 копеек, евро вырос почти на 56 копеек

Центральный банк России с 8 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,0580 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 79,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5588 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 55,54 копейки.