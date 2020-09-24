Курс доллара подскочил на 82 копейки, евро вырос на 73 копейки

Центральный банк России с 25 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,1780 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 82,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9818 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 73,10 копейки.