Мурманская область. Арктика (16+)16.04.20 12:50
Курс доллара подскочил почти на 1 рубль, евро вырос почти на 61 копейку
Центральный банк России с 17 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,7119 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 99,74 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 81,2791 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 60,60 копейки.
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Последние комментарии
Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
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