Курс доллара подскочил почти на 1 рубль, евро вырос почти на 61 копейку

Центральный банк России с 17 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,7119 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 99,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,2791 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 60,60 копейки.