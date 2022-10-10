Курс доллара подскочил почти на 1,07 рубля, евро вырос почти на 83 копейки

Центральный Банк России с 11 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,3126 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 106,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,8019 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 82,63 копейки.