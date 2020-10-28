Курс доллара подскочил почти на 1,1 рубля, евро укрепилось почти на 91 копейку

Центральный банк России с 29 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,5520 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 109,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2632 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 90,80 копейки.