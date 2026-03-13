Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек

Центральный Банк России с 14 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6504 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,77 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,2254 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 115,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9847 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 59,54 копейки.