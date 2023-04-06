Курс доллара подскочил почти на 1,18 рубля, евро укрепился на 1,03 рубля

Центральный Банк России с 7 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,6713 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 117,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,1294 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 103,40 копейки.