Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 16:35
Курс доллара подскочил почти на 1,18 рубля, евро укрепился на 1,03 рубля
Центральный Банк России с 7 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,6713 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 117,52 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 88,1294 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 103,40 копейки.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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