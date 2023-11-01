Курс доллара подскочил почти на 1,26 рубля, евро укрепилось на 50 копеек

Центральный Банк России со 2 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,2801 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 125,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,4365 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 50,20 копейки.