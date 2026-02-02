Курс доллара подскочил почти на 1,29 рубля, евро вырос почти на 78 копеек

Центральный Банк России с 3 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0538 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,49 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,0223 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 128,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2470 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 77,90 копейки.