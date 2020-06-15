Мурманская область. Арктика (16+)15.06.20 13:19
Курс доллара подскочил почти на 1,3 рубля, евро вырос на 62 копейки
Центральный банк России с 16 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,3950 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 127,31 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 79,1451 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 62,26 копейки.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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