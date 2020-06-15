Курс доллара подскочил почти на 1,3 рубля, евро вырос на 62 копейки

Центральный банк России с 16 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,3950 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 127,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1451 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 62,26 копейки.