Курс доллара подскочил почти на 1,32 рубля, евро поднялось почти на 83 копейки

Центральный Банк России с 5 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 55,0858 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 131,82 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 57,1836 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 82,52 рубля.