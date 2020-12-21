Курс доллара подскочил почти на 1,4 рубля, евро укрепилось почти на 1,2 рубля

Центральный банк России с 22 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,6721 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 135,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0029 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 117,67 копейки.