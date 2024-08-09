Курс доллара подскочил почти на 1,43 рубля, евро укрепляется на 1,05 рубля

Центральный Банк России с 10 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8911 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,47 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,9920 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 142,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,1844 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 105,11 копейки.