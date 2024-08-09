Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 19:10
Курс доллара подскочил почти на 1,43 рубля, евро укрепляется на 1,05 рубля
Центральный Банк России с 10 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8911 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,47 копейки.
Официальный курс доллара в размере 87,9920 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 142,99 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 95,1844 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 105,11 копейки.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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