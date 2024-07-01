Курс доллара подскочил почти на 1,55 рубля, евро вырос почти на 1,54 рубля

Центральный Банк России со 2 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8019 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,63 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,2972 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 154,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9582 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 153,98 копейки.