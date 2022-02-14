Курс доллара подскочил почти на 1,59 рубля, евро – почти на 1,49 рубля

Центральный банк России с 15 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,5762 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 158,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8451 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 148,77 копейки.